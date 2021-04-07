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 Австрийская газета Der Standard в своей публикации об Украине убрала слова «гражданская война» из якобы цитаты Президента Владимира Зеленского, однако оставила этот термин российской пропаганды в заголовке.

Об этом свидетельствуют внесенные правки в соответствующую статью об Украине, передает Укринформ.

«В предыдущей версии речь шла о «гражданской войне на Донбассе», но президент говорил о «войне», - отмечается в коротком посте, размещенном 7 апреля после обеда в конце статьи.

Речь идет об опубликованном во вторник материале под заголовком «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». При этом в статье был не просто использован нарратив российской пропаганды о «гражданской войне» на востоке Украины, но эти слова еще и были представлены как якобы цитата Президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является «единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе», - говорилось в статье.

В настоящее время в обоих местах текста, где была эта якобы цитата украинского Президента, внесены правки, и текст звучит следующим образом: «Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является «единственным способом закончить войну на Донбассе».

В то же время, австрийская газета оставила термин «гражданская война» в заголовке.

Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил возмущение по поводу использования австрийской газетой Der Standard термина «гражданская война» для описания начатого Россией вооруженного конфликта на востоке Украины и последующей оккупации части украинской территории. Он также призвал австрийскую газету к «честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война».

В комментарии корреспонденту агентства Щерба указал на то, что ранее эта австрийская газета отказала ему в публикации гостевого комментария как реакции на статью австрийского архитектора Вольфа Прикса, бюро которого проектирует оперу в оккупированном Россией Крыму. В той статье под названием «Мы строим не для Путина» руководитель венского Coop Himmelblau оправдывал деятельность своего бюро в интересах авторитарного кремлевского режима на оккупированной территории, а также заявлял, что украинский посол «в постсталинистском тоне» требовал от него прекратить работу в Севастополе и вызвал медийную атаку против Coop Himmelb(l).

По словам Щербы, Der Standard отказался тогда опубликовать его комментарий-реакцию, объяснив это тем, что «было принято решение не начинать дискуссию». Впрочем, позднее гостевой комментарий украинского посла Украины на эту тему вышел в другой ведущей австрийской газете - Die Presse.
ForUm

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