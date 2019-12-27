Газета «Зеркало недели» выпустила последний номер печатного издания.

«Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». Одна тысяча двести семьдесят пятый», - говорится в статье на сайте ZN.ua.

«Все объяснимо: «бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как будто мы предаем тех, для кого «Зеркало» в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса — интеллигенции», - пишет редакция.

«Мы помним и благодарны каждому из двухсот человек, которые когда-либо имели и имеют отношение к выпуску «Зеркала недели». Общая группа крови позволяла нам находиться в системе всеобщего донорства — идейного, ценностного, энергетического. У нас бывших не бывает.

И, конечно же, спасибо всем, кто многие годы помогал «Зеркалу недели» не только выходить, но и оставаться независимым», - отмечается в статье.

«Говорят, с бумажным «Зеркалом» уходит целая эпоха. Наверное. Когда мы стартовали, действующий премьер-министр только-только осваивал самокат, а президент таки гонял на двухколесном велике. Мы не будем перечислять способы давления на нас или соблазны, которым мы не поддались, открытые нами имена, громкие расследования, уникальные проекты… Летопись — в архиве. «Зеркало» — это не о прошлом, это всегда о будущем. Именно поэтому последний номер — это наш Зе!повіт», - говорится на сайте.

«Надеемся, что наш уход в Интернет подтолкнет вас к тому, чтобы научиться и открыть для себя бескрайний мир. Не бойтесь его хаоса, ведь и вы, и мы знаем, что в жизни главное», - резюмировали в редакции.

Первый выпуск газеты «Зеркало недели» вышел 8 октября 1994 года. Учредителями газеты стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.