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Много даров дано от Бога, но главный - безмерный, колоссальный потенциал любви.

Фото: митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«В каждом сердце существует резервуар, способный вместить Того, Кто и есть Любовь. Но если мы не заполняем этот резервуар добром, благодарностью, он наполняется мусором и злом», - отметил митрополит Антоний.

По словами владыки, человека, который хранит дар любви, легко узнать. «По тонкому струящемуся  аромату мы определяем, что где-то поблизости растут и благоухают цветы. Точно так же происходит и с людьми. Человека, в жизни которого есть Христос, можно узнать по любящему и милосердному сердцу, по добру, радости, которые он излучает вокруг. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35)», - объяснил управделами УПЦ.

«Главная задача человека - сохранить и приумножить это дар», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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