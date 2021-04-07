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Канцлер Австрии Себастьян Курц не будет ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

«Это во многом зависит от того, сколько времени займет этот процесс утверждения и по каким причинам он затягивается», - сказал Курц.

По его мнению, кризис с коронавирусом не должен быть связан с геополитическими проблемами.

Ранее Курц заявлял, что Австрия уже на этой неделе может заказать миллион доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Сначала Курц говорил, что Австрия не будет использовать «Спутник V» без одобрения EMA, но позже об этом не упоминал.

Потенциальная сделка предусматривает доставку 300 000 доз в апреле, 500 000 в мае и 200 000 в начале июня, добавил Курц.

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, что спровоцировало политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.

 
ForUm

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