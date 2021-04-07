также в разделеОбщество
В Хмельницком создали фейковый «горсовет», сотрудничавший с Шарием 5
Глава правления «Банка Альянс»: Счета Globalmoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве 13
Степанов пожаловался на нехватку денег на вакцины 7
Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Сент-Винсент и Гренадинами 8
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов 10
Военные учились отражать морской десант возле Крыма 8
Кабмин согласовал финансирование запуска украинского спутника 8
Служба внешней разведки отстранила задержанного на взятке брата главы ОАСК 19
Обнародован график поставок в Украину вакцин от COVID-19 15
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 11
АМКУ занялся резким скачком цен на такси в первый день карантина 13
В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия 9
Президент Литвы: Границы ЕС могут открыться для украинцев до середины лета 10
Тупицкий снова не явился на суд по избранию ему меры пресечения 26
США предоставят Украине холодильники для перевозки вакцины Pfizer 13
Нимченко: Введение властью санкций против украинских компаний и граждан – правовой нигилизм 15
Из Украины выдворили российского криминального «авторитета» 24
В Украине – самая высокая в Европе смертность от COVID-19 26

Контрразведчики Службы безопасности Украины заблокировали канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения. Товары попадали в страну-агрессор под видом гражданских, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, следователи органов безопасности задокументировали, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.

Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.

Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию в адрес подконтрольных им предприятий в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовления продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги