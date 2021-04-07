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По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, границы Шенгенской зоны могут открыться для украинцев к середине лета - но финальной определенности по этому поводу нет.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде» в Вильнюсе.

Гитанас Науседа заметил, что хотя невозможно предсказать, какой будет эпидемическая ситуация через несколько месяцев, и трудно спрогнозировать точную дату снятия ограничений на поездки - однако он надеется, что границы могут открыться уже летом.

«Возможно, летом ограничения будут сняты, но это будет зависеть от многих факторов, не только от эффективности карантина, но также от внедрения «зеленых паспортов», которые предположительно появятся в июне, и конечно же, от скорости вакцинации», - отметил он, добавив, что страны ЕС стремятся к середине лета вакцинировать 70% взрослого населения.

Он отметил, что снятие ограничений на поездки и восстановение полноценного безвизового режима будет зависеть в том числе от вакцинации в Украине, и потенциально это может стать препятствием.

«Но я бы ни переоценивал этот фактор. Если мы говорим не о туристах, а об официальных делегациях... то там будет действовать другой режим пересечения границы», - добавил Гитанас Науседа.
ForUm

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