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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, чтобы не финансировать режим Александра Лукашенко.

«Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов», - сказал Садовый.

Власти Львова обращаются к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно.

 

«Почему? Революция и развитие демократического общества – это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права», - сказал мэр Львова.

Садовый обратился в Кабмин с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом, чтобы поддерживать украинское машиностроение.

Также он призвал коллег из других городов выбирать украинских производителей.
ForUm

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