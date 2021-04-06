Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, чтобы не финансировать режим Александра Лукашенко.
«Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов», - сказал Садовый.
Власти Львова обращаются к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно.
«Почему? Революция и развитие демократического общества – это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права», - сказал мэр Львова.
Садовый обратился в Кабмин с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом, чтобы поддерживать украинское машиностроение.
Также он призвал коллег из других городов выбирать украинских производителей.
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