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В мире количество абортов превышает в разы число умерших от COVID -19.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на family.church.ua, данные взяты с сайта Worldometers.info.

Согласно официальной статистике, за три первых месяца 2021 года в мире были лишены жизни около 11 055 000 младенцев. Для сравнения, за всё время пандемии (14 месяцев) от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло около 2 868 000 человек (по состоянию на 5 апреля).

«Данные "Worldometers" могут шокировать и казаться неимоверными. Однако они совпадают с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно с опубликованной ВОЗ статистикой, подтверждённой Guttmacher Institute, в 2015–2019  гг. было совершено в среднем ежегодно по 73.3 миллиона абортов, или 6.1 миллиона абортов ежемесячно», — отметили на сайте Синодального отдела УПЦ по делам семьи.

По официальной статистике, в Украине ежегодно погибают от искусственных абортов около 50 тысяч детей.
ForUm

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