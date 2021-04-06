Министр внутренних дел Арсен Аваков согласовал выплату главе Нацполиции Игорю Клименко и трем его заместителям выплату материальной помощи «для решения социально-бытовых вопросов» на 425 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале «Слідства.Інфо» «Бытовые проблемы миллионеров с Нацпола».

В то же время руководители Нацпола, которые владеют квартирами, машинами и миллионными сбережениями, покупали новые джипы и солнечные электростанции в прошлом году. В то же время указанную помощь получили избранные заместители чиновники. Кто именно - определил лично министр Арсен Аваков.

Так, председатель Нацпола Игорь Клименко в своей декларации за прошлый год указал 122 тыс. гривен материальной помощи «для решения социально-бытовых вопросов». В то же время он заработал почти 1,5 миллиона гривен и имел более 2 миллионов гривен сбережений. Вместе с женой Игорь Клименко имеет квартиру в столице и дом под Киевом.

Также 111 тыс. гривен на решение бытовых вопросов получил первый заместитель Клименко Евгений Коваль. Ранее сообщалось о гостиничном бизнесе семьи Коваля - его отец владеет 8 гектарами земли на Закарпатье стоимостью около 30 млн гривен. В прошлом году Коваль заработал почти 1,4 миллиона гривен. Также он декларировал две квартиры в Киеве, около полутора миллиона гривен наличными и более 200 тыс. гривен банковских вкладов.

Еще один заместитель главы Нацполиции Василий Тетеря, который занял эту должность год назад, на решение бытовых проблем получил 96 тыс. гривен. В прошлом году Тетеря получил почти 1,3 миллиона гривен зарплаты. Примерно столько же он вместе с женой хранит на банковских счетах и ​​наличными. Жена владеет квартирой в Киеве, а также строит дом вблизи столицы на 140 квадратных метров. Кроме того, несколько месяцев назад полицейский приобрел новый внедорожник Toyota RAV4 стоимостью более 1 млн гривен.

Еще один заместитель Клименко, который получил около сотни тысяч гривен материальной помощи, - Алексей Руденко. Правда, он не указал в декларации, касались ли эта помощь решения бытовых вопросов, или чего-то другого. Руденко на этой должности уже более 5 лет. Ранее был заместителем Авакова. В прошлом году он заработал 1,2 миллиона гривен, а на банковских счетах хранил более 2,5 миллиона гривен. Также чиновник полиции задекларировал две квартиры в Киеве и дачный дом на 467 квадратов вблизи столицы. А еще в апреле прошлого года он приобрел солнечную электростанцию ​​стоимостью почти миллион гривен.

Журналисты отмечают, что порядок предоставления «социально-бытовой» материальной помощи для полицейских описан в приказе Авакова от 2016 года. В нем говорится, что работник полиции, нуждающийся в решении социально-бытовых вопросов, подает рапорт о такой помощи. Вопрос денежных выплат главе Нацпола и его заместителям решает сам министр МВД. В то же время в документе ничего не сказано об условиях для таких выплат и по какому принципу происходит распределение такой помощи.