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ООО «Гугл» за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, оштрафовано на 1 млн грн.

Такое решение приняла Временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля 2021 года, сообщила пресс-служба АМКУ.

Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО «Гугл» не предоставляло Комитету запрашиваемую информацию более года.

«Эта информация была необходима для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес», - сообщили в АМКУ.

Непредоставление ответчиком информации в определенные Комитетом сроки сделало невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Следует отметить, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против Общества за непредоставление информации по требованию Комитета, ответчик предоставил затребованную информацию, что также учтено АМКУ при определении размера штрафа. Во избежание подобных санкций Комитет подчеркивает субъектам хозяйствования необходимость неукоснительного соблюдения требований конкурентного законодательства.
ForUm

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