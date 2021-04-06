Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю начальника одного из Главных управлений Вооруженных сил Украины, который завладел государственными средствами в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору группой лиц.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что в 2017-2018 годах чиновник вместе с другими лицами при проведении Министерством обороны конкурса на закупку 90 квартир на вторичном рынке в Днепропетровской области завысил предельную стоимость одного квадратного метра жилья.

Это нанесло ущерб госбюджету Украины на сумму 31671226 гривен.

С целью выявления документов, которые имеют существенное значение для расследования указанного производства, следователи провели ряд обысков.

5 апреля 2021 следователи ГБР сообщили должностному лицу о подозрении в завладении имуществом, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.