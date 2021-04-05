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Места для взаимности в отношениях России и Украины скоро не останется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Киева, в том числе против представительства Россотрудничества в Украине.

Отвечая на вопрос о том, будут ли Москвой предприняты взаимные меры, Песков отметил: «Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места - ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности». «Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо», - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что такие новости можно воспринимать «только с глубоким сожалением», передает ТАСС.

На вопрос, скажется ли ситуация с Россотрудничеством в Киеве на деятельности Национального культурного центра Украины в Москве, Песков отметил, что «принцип взаимности никто не отменял». «Но, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.
ForUm

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