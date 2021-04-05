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Войны приходят на землю из-за греха гордыни и ненависти.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Война пришла на землю через грех. Гордыня, охватившая сатану, начала первую войну против Бога. В принципе, каждая война - это война сначала против Бога, а только потом - против человека. Да, есть война освободительная, когда мы защищаем свою землю от захватчиков. Однако, даже в этом случае христианину, согласно правилам святого Василия Великого, запрещено причащаться три года. Убийство врага - все равно убийство», - напомнил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что цена войны - это сотни, тысячи, а порой «миллионы человеческих жизней, причины - политика, амбиции и ненависть, исход войны - слезы и плач».

Епископ Виктор отметил, что в каждой войне есть жертвы, но не должны погибать мирные люди, а тем более, дети.

«Смерть даже одного ребенка должна заставить взрослых прекратить выяснение отношений. Потому что, слезы этого ребенка взывают перед лицом Божьим, а жизнь его- ценнее всех блага мира. Аушвиц, Бухенвальд и другие подобные места, где погибали и погибают дети - это вечный позор тем, кто берет в руки оружие. Позор, который не заканчивается после окончания войны. И сегодня, когда ведутся разговоры о том, что может начаться широкомасштабная война, мы должны спросить себя: а стоит она жизнь хотя бы одного ребенка? И если наш ответ будет «да» - позор догонит нас и после смерти», - заключил архиерей.
ForUm

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