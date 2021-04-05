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В Запорожье объявили приём заявок на открытый детский пасхальный фестиваль, который пройдёт в онлайн-формате.

Фото:  hramzp.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт hramzp.ua, все участники получат грамоты, а победители — призы.

По словам организаторов, в задачи проекта входит прославление праздника Воскресения Христова через творчество детей; развитие творческих способностей детей; укрепление отношений между учениками воскресных школ, родителями и педагогами и др.

На конкурс принимаются видеоролики с театральными минипостановками, музыкально-сценическими и хореографическими композициями, песнями в хоровом и сольном исполнении, музыкальным инструментальным исполнением . Номера должны быть посвящены празднику Воскресения Христова и иметь «положительную духовно-нравственную направленность».

Допустимая продолжительность видеоролика — не более 5 минут. Среди требований — качественный звук и чёткое изображение, горизонтальная съёмка. Допускается монтаж, который не будет отвлекать внимание от выступления.

Видео можно загрузить на любой файлообменник и прислать ссылку на почту [email protected] вместе с заявкой до 10 мая.

Видеоролики опубликуют на сайте Запорожской епархии и в группе «Воскресные школы Запорожья» в Facebook.

Положение о фестивале и бланк заявки участника можно найти на сайте епархии.
ForUm

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