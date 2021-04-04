также в разделеСтолица
После взрыва в Киеве обрушилось двухэтажное здание 24
Как будет работать метро в Киеве в условиях локдауна 18
Локдаун в Киеве: за нарушение карантина в офисах будут штрафовать 26
Кличко назвал условие введения комендантского часа в Киеве 47
Мужчине, который ударил полицейскую на станции метро, грозит до 5 лет тюрьмы 38
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда 14
Кличко рассказал, кому будут выдавать спецпропуска на транспорт 14
В Киеве – самое большое количество госпитализированных с начала пандемии 37
В киевском метро рассказали, как будут проверять спецпропуска 22
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в поезда в Киеве 26
В столице сообщили о минировании всех больниц 12
В КГГА передумали: на 7 улицах Киева разрешили повышение скорости до 80 км/ч 25
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1150 человек 21
Перевозчики Киева еще не получили решение о работе во время локдауна 36
В КГГА объяснили, как будут выдавать спецпропуска на транспорт 367
В Киеве не будут с 1 апреля вводить скоростной режим до 80 км/ч 42
СМИ: В Киеве могут ввести комендантский час 70
Киев ужесточает карантин с 5 апреля 1557

В понедельник, 5 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. По прогнозам синоптиков, в столице температура воздуха будет выше +8 градусов.

Процесс отключения отопления в столичных жилых домах начнут с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.

Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей.

Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября прошлого года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
13
Теги