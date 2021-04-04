В субботу, 3 апреля, в гараже на улице Карла Маркса Соломенского района Киева взорвался газ, полностью уничтожив здание.

Повреждения получили также также соседний жилой дом и припаркованный недалеко автомобиль.

Инцидент произошел на ул.Карла Маркса, в Соломенском районе.

По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью. Также частично повреждены соседний жилой дом и летняя кухня.

Спасатели ГСЧС предполагали, что под завалами могут быть люди, однако после расчистки крупногабаритных конструкций никого обнаружено не было.