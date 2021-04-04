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В Нидерландах приняли решение приостановить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает NL Times.

Если днем ранее приостановили вакцинацию данным препаратом людей старше 60 лет, то сегодня распространили данное решение на все категории граждан.

На такой шаг нидерландские медики пошли, получив новые данные об образовании тромбов у некоторых пациентов после вакцинации этим препаратом.

Отметим, Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании заявило, что выявило 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок вакциной AstraZeneca, семь из них оказались смертельными.
ForUm

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