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Укрзализныця решила возобновить курсирование поезда №77/78 между Харьковом и Мариуполем. Рейс начнет курсировать между городами с 9 апреля 2021 года.

Из Харькова поезд №77/78 будет отправляться по понедельникам, средам и каждую пятницу. Из Мариуполя отправление по вторникам, четвергам и воскресеньям.

"УЗ назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполненности. Если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным", - рассказали в компании.

Напомним, Укрзализныця договорилась на 10% повысить оклады железнодорожников.
ForUm

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