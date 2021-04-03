также в разделеРелигия
В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки 9
Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ 8
На Закарпатье в монастыре УПЦ замироточила икона Богородицы 9
Митрополит Онуфрий рассказал о чудесах, свидетелем которых он был 7
Политолог Кость Бондаренко назвал верующих УПЦ «заложниками политических конфликтов» 14
Священник УПЦ призвал ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои 16
В УПЦ будут готовить медицинских капелланов 10
Религиозный эксперт заявил об антиконституционной политике власти и игнорировании верующих УПЦ 9
Митрополит Климент заявил о системных нарушениях прав верующих УПЦ 26
Верующие УПЦ принесли крестным ходом на Банковую ящики с письмами, в которых просьба услышать голос Церкви 84
В Киеве на Владимирской горке верующие УПЦ молились, чтобы власти отменили дискриминационные законы против церкви 21
Верующие УПЦ призвали Президента остановить действие антицерковных законов 68
Миллионы верующих УПЦ возмущены игнорированием их обращений к власти - пресс-конференция 18
Митрополит Антоний объяснил, как выбрать для себя меру поста 27
Митрополит Антоний объяснил, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями 117
Ученые из 5 стран исследовали духовное наследие известного афонского подвижника 19
В Киево-Печерской лавре ученые и богословы искали пути преодоления церковного кризиса в Мировом Православии 64
Епископ УПЦ рассказал о главной задаче современных христиан 265

Чтобы жить счастливо, надо перестать спешить.

Фото: митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«Признак нашего времени — сумасшедшая гонка, постоянная смена картинки, поток информации. Люди ничего не успевают прочувствовать и понять, не слышат друг друга. Человечество не живёт толком: ест на ходу, не общается, заменяя общение бездушными смсками, несётся непонятно куда», - отметил митрополит Антоний.

«Нам незачем спешить, у нас есть прекрасный путеводитель — евангельские слова», — подчеркнул управделами УПЦ.

В завершение владыка посоветовал всем соизмерять всё в своей жизни «с ритмом и подсказкой» этой «лучшей в мире навигации».

«И никто тогда не потеряется, не собьётся с пути, а будет в нужном ритме двигаться вперёд», — подытожил митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
10
Теги