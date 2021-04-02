также в разделеСтолица
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда 12
Кличко рассказал, кому будут выдавать спецпропуска на транспорт 12
В Киеве – самое большое количество госпитализированных с начала пандемии 35
В киевском метро рассказали, как будут проверять спецпропуска 17
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в поезда в Киеве 24
В столице сообщили о минировании всех больниц 11
В КГГА передумали: на 7 улицах Киева разрешили повышение скорости до 80 км/ч 25
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1150 человек 20
Перевозчики Киева еще не получили решение о работе во время локдауна 31
В КГГА объяснили, как будут выдавать спецпропуска на транспорт 364
В Киеве не будут с 1 апреля вводить скоростной режим до 80 км/ч 42
СМИ: В Киеве могут ввести комендантский час 68
Киев ужесточает карантин с 5 апреля 1536
Кличко допустил ужесточение карантина в столице 30
Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля 30
Больницы Минздрава не принимают COVID-больных, Киев разворачивает дополнительные койки 32
В Киеве – 1100 новых случаев COVID-19 24
Прокурор запросил для обвиняемого в убийстве байкера в Киеве 15 лет тюрьмы 16

Сообщено о подозрении мужчине по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Инцидент произошел вечером 30 марта 2021 на станции метро «Шулявская» КП «Киевский метрополитен», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Находясь на суточном дежурстве, сержант полиции получила сообщение от контроллера указанной станции метро, ​​о том, что один из пассажиров перепрыгнул через турникет, нарушая при этом правила пользования метрополитеном и направился к эскалатору. Полицейская установила нарушителя и попросила его покинуть помещение станции метро. В ответ на это мужчина начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в ее сторону, после чего нанес удар рукой в ​​лицо полицейской.

Женщина на момент потеряла равновесие, но пыталась успокоить нарушителя и вывести из указанной станции метро. Однако последний, находясь уже на эскалаторе, нанес полицейской еще несколько ударов кулаком в лицо.

После этого злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции на станции метро «Крещатик».

В результате инцидента полицейская получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лица и сотрясение головного мозга.

Сейчас 41-летнему нарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
17
Теги