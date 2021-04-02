Сообщено о подозрении мужчине по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Инцидент произошел вечером 30 марта 2021 на станции метро «Шулявская» КП «Киевский метрополитен», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Находясь на суточном дежурстве, сержант полиции получила сообщение от контроллера указанной станции метро, ​​о том, что один из пассажиров перепрыгнул через турникет, нарушая при этом правила пользования метрополитеном и направился к эскалатору. Полицейская установила нарушителя и попросила его покинуть помещение станции метро. В ответ на это мужчина начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в ее сторону, после чего нанес удар рукой в ​​лицо полицейской.

Женщина на момент потеряла равновесие, но пыталась успокоить нарушителя и вывести из указанной станции метро. Однако последний, находясь уже на эскалаторе, нанес полицейской еще несколько ударов кулаком в лицо.

После этого злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции на станции метро «Крещатик».

В результате инцидента полицейская получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лица и сотрясение головного мозга.

Сейчас 41-летнему нарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.