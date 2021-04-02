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Сотрудники ГУ ГФС во Львовской области разоблачили склад с табачными изделиями.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства, в ходе санкционированных обысков помещений и транспортных средств на территории Львова обнаружено и изъято около 350 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий иностранной и отечественной маркировки известных торговых марок (с марками акцизного налога с признаками подделки, а также без таковых), черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности фигурантов уголовного производства и денежные средства, вероятно полученные в результате противоправной деятельности в эквиваленте около 3 млн гривен.

Ориентироваовчная стоимость обнаруженной продукции подакцизной группы составляет 18 млн грн. Продолжается расследование.
ForUm

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