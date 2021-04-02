Служба безопасности Украины разоблачила прокурора одной из местных прокуратур Запорожской области на получении взятки.

Как сообщил пресс-центр ведомства, чиновник требовал деньги за закрытие фальсифицированного уголовного производства по ремонту объектов социальной сферы. По предварительной версии следствия, прокурор получал средства от должностных лиц органов самоуправления и подрядчиков, которые проводили реконструкцию поселкового дома культуры и админздания поселкового совета.

В случае отказа уплаты «дани» прокурор угрожал открытием уголовного производства по искусственным обвинениям. Решить «проблему» он обещал за 10% от стоимости договора. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства $10 тыс. с должностного лица одного из поселков городского типа за «закрытие дела». Правоохранители задержали злоумышленника на окраине одного из поселков Михайловского района области во время получения большей части взятки.

В ходе задержания представитель прокурора сопротивлялся и пытался скрыться с места происшествия.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному планируется сообщение о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления других фактов его преступной деятельности и лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.