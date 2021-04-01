также в разделеОбщество
СБУ разоблачила схему финансирования российского криминалитета 3
Задержали мужчину, который украл у киевлянина сумку с 300 тысяч 6
Председатель Верховного суда задекларировала украденые у нее десятки тысяч долларов и евро 14
На Черкасчине полицейские за деньги прослушивали телефоны граждан 9
В КГГА допустили продление локдауна после 16 апреля 12
СМИ: Войска США привели в полную боеготовность из-за событий на Донбассе 24
Разведка: РФ готовится к расширению военного присутствия в ОРДЛО 48
Сайт КСУ заработал, но с перебоями 9
Украина на заседании ТКГ предложит ввести «пасхальное перемирие» 17
Порошенко задекларировал $51 миллион и ₴423 миллиона наличными 75
В Николаеве банда три года держала в плену киевлянина 21
В ТКГ рассказали, как выйти из тупика в переговорах по перемирию 63
СМИ: В Украине не собираются вводить комендантский час 94
С начала оккупации в Крыму зафиксировано 43 случая насильственного исчезновения 14
В Украине установлен очередной антирекорд: 17569 новых случаев COVID-19 32
Минздрав призвал украинцев не отказываться от COVID-вакцинации 15
31 марта. Картина дня 21
Ляшко рассказал, когда начнется применение вакцины CoronaVac 15

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ в рамках уголовного производства провели ряд одновременных обысков у руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.

1 апреля 2021 следователи ГБР провели ряд обысков в помещениях АРМА и по адресам проживания его руководителей. В ходе дальнейшего расследования следователи предоставят оценку удаленным документам.  

Предварительная квалификация правонарушения: завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч . 3 ст. 368 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР за процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины и Главного оперативного управления ГБР.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги