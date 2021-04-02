ГБР завершило досудебное расследование в уголовном производстве по ненадлежащем исполнении полномочий бывшим заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины, что повлекло ущерб государству на 48 млн гривен вследствие незаконной добычи полезных ископаемых.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.
Установлено, что из-за безответственного отношения чиновника к своим служебным обязанностям произошло самовольное пользование недрами одним из горнодобывающих предприятий.
В результате незаконно добыто 191 тыс. тонн полезных ископаемых в период приостановления действия разрешения на их добычу.
В суд направлено обвинительное заключение.
Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
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