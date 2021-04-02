также в разделеОбщество
Запорожье усиливает карантин 10
Работал руководителем: В Днипре задержали боевика «Всевеликого Войска Донского» 11
На одном из участков округа №87 пропали 47 бюллетеней 11
СБУ: Схема с оформлением иностранцев в медицинский вуз приносила $1 млн в год 17
Сход вагонов под Запорожьем: Укрзализныця назвала вероятных виновников 40
В Карпатах выпало до 15 см снега 12
Тупицкий не пришел на суд по избранию ему меры пресечения 18
АРМА отрицает обвинения и жалуется, что не может работать без изъятых документов 15
АМКУ оштрафовал «Львовгаз» на 75,6 млн 13
США обещают «не оставить Украину наедине» в случае эскалации российской агрессии 16
В Украине заработала система аэромедицинской эвакуации 22
1 апреля. Картина дня 85
Суд отправил участника акции протеста под ОП Филимонова под домашний арест 10
ПЦУ будет поддерживать 13 детей семьи переселенцев, где родители умерли от COVID 9
За стрельбу в Броварах будут судить 15 человек 15
В Украине с 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин 156
Прокурор и сбушник сфальсифицировали уголовное дело ради $100 тысяч 16
Сергей Карташов: как грамотно фильтровать информационные потоки 12

ГБР завершило досудебное расследование в уголовном производстве по ненадлежащем исполнении полномочий бывшим заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины, что повлекло ущерб государству на 48 млн гривен вследствие незаконной добычи полезных ископаемых.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что из-за безответственного отношения чиновника к своим служебным обязанностям произошло самовольное пользование недрами одним из горнодобывающих предприятий.

В результате незаконно добыто 191 тыс. тонн полезных ископаемых в период приостановления действия разрешения на их добычу.

В суд направлено обвинительное заключение.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет (ч. 2 ст. 367 УК Украины).  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги