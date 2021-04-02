Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO

«Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки», - передает Украинская правда.

К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.

Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.