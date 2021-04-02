также в разделеМир
В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca 13
Песков: РФ перебрасывает армию к границам из-за «повышенной активности войск НАТО» 41
Pfizer эффективна на 91% и справляется с «южноафриканским» штаммом 12
Лавров: Конфронтация между Россией и Западом достигла дна 71
ВОЗ признала эффективность китайских вакцин Sinopharm и Sinovac 11
«Вон из Грузии»: российского ведущего Познера заставили покинуть Тбилиси 35
В Словакии после кризиса из-за российской вакцины назначили нового премьера 234
Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в $1 миллиард 11
В США в результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе ребенок 29
Франция на месяц вводит жесткий карантин 21
В правительстве Германии призвали к мораторию на строительство «Северного потока-2» 22
В Молдове на два месяца вводят чрезвычайное положение 25
Навальный объявил голодовку 30
В Египте аварию в Суэцком канале объяснили «проклятием фараона» 66
Российским призывникам придется расстаться со смартфонами 18
В Pfizer заявили о 100% эффективности своей вакцины для подростков 23
Германия снова приостанавливает использование вакцины AstraZeneca 23
В Италии по делу о шпионаже задержали российского военного 11

Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO

«Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки», - передает Украинская правда.

К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.

Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги