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РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.  

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ в рамках уголовного производства провели ряд одновременных обысков у руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.  Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.

  

В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 17569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В КГГА объяснили, как будут выдавать спецпропуска на транспорт.

Посольство Украины в РФ направило в МИД РФ ноту протеста в связи с акцией против украинских дипломатов  в Москве. 30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе.

С 1 апреля перестало действовать регулирование цены на газ, которое в январе ввело правительство из-за нерыночного поведения отдельных поставщиков.

С 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешено повышение скорости движения до 80 км/ч. 
ForUm

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