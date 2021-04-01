В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 17569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5160 человек, летальных случаев – 421, выздоровели 9602 человека, осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59803, методом ИФА - 22276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50680).

За все время пандемии в Украине заболели 1691737 человек, выздоровели – 1323083, летальных исходов - 33 246, проведено 8179905 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

За сутки 31 марта в Украине 17170 человек привиты против COVID-19.

248 736 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;

Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;

Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;

Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;

Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;

Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;

Киевская область - 962 случая / 630 прививок;

Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;

Луганская область - 232 случая / 360 прививок;

Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;

Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;

Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;

Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;

Ривненская область - 665 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 773 случая / 680 прививок;

Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;

Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;

Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;

Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;

Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;

Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на 31 марта было зафиксировано 11226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.