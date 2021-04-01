В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 17569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5160 человек, летальных случаев – 421, выздоровели 9602 человека, осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59803, методом ИФА - 22276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50680).
За все время пандемии в Украине заболели 1691737 человек, выздоровели – 1323083, летальных исходов - 33 246, проведено 8179905 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.
За сутки 31 марта в Украине 17170 человек привиты против COVID-19.
248 736 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;
Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;
Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;
Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;
Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;
Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;
Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;
Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;
Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;
Киевская область - 962 случая / 630 прививок;
Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;
Луганская область - 232 случая / 360 прививок;
Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;
Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;
Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;
Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;
Ривненская область - 665 случаев / 370 прививок;
Сумская область - 773 случая / 680 прививок;
Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;
Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;
Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;
Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;
Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;
Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;
Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.
Напомним, в Украине по состоянию на 31 марта было зафиксировано 11226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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