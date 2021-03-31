Украина вошла в тройку стран, против которых больше всего подали жалоб в Европейский суд по правам человека в 2020 году.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы о годовом отчете за 2020-й год об исполнении решений ЕСПЧ, сообщает УНИАН.

В прошлом году всего было подано 983 новых дела, из которых 195 (19,5%) были наиболее показательными делами, что указано на новые структурные или систематические проблемы.

Больше всего новых дел в 2020 году было подано против РФ (218), Турции (103) и Украина (84 дела по сравнению с 111 делами в 2019 году). За ними следуют Румыния (78) и Венгрия (61).

Также Украина как государство заняла третье место по количеству дел на стадии рассмотрения.

Больше всего таких дел рассматривалось против РФ (1 тыс. 789) и Турции (624). Против Украины (567), Румынии (347) и Венгрии (276).

В прошлом году против Украины было закрыто 108 дел (в 2019 году было закрыто 443).

Больше всего было закрыто против Турции (168) и Греции (111).

При том, что касается соблюдения сроков выплаты платежей по решениям ЕСПЧ, Украина в прошлом году вовремя оплатила средства по 65 делам (в 2019 году было 72) и после установленных сроков было выплачено средства по 48 делам (в 2019 году было 57).

В конце года было 199 дел, по которым ожидалось подтверждение о выплатах со стороны Украины как государства.