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Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области, совместно с работниками управления СБУ разоблачили схему экспорта древесины, незаконно срубленной на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе управления.

По оперативной информации экономической контрразведки, к функционированию схемы причастны предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли в Республику Молдова 810 грузовиков с пиломатериалами на сумму около 1,5-2 миллиона гривен.  

Ориентировочная стоимость пиломатериалов хвойных пород, вывозимых за границу в течение года, составляет около 15 млн грн.

Схема нелегального экспорта заключалась в повторном использовании товарно-транспортных накладных на древесину. Для этого ряд предпринимателей скупали использованные товарно-транспортные накладные и перепродали их для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для его продажи за границу.

В ходе блокирования противоправного механизма экспорта пиломатериалов правоохранители задержали в международном пункте пропуска очередной незаконный груз. По предварительным оценкам, в двух грузовых транспортных средствах вывозили пиломатериалов на четверть миллиона гривен.

По адресам деятельности фигурантов проведено ряд обысков на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Изъяты пиломатериалы, сопровождавшиеся поддельными документами, лес-кругляк без документов о законности происхождения, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию. Продолжается расследование.

 
ForUm

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