Кабинет министров Украины на заседании в среду усовершенствовал правила парковки транспортных средств, запретив, среди прочего, субъектам хозяйствования обустраивать места для парковки на тротуарах.

«В частности, предполагается предоставить полномочия инспекторам по парковке (уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета) ввести ответственность за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей; усовершенствовать способы оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания) ввести запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах», - говорится в сообщении на правительственном портале.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что решение «введет в Украине современные и комфортные условия парковки».

«Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне», - добавил он.

В сентябре 2018 года в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей. Была введена, в частности, фото- и видеофиксация нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта.