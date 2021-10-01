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В районах Киева, где наблюдается парковочная анархия, с инспекторами по парковке будет дежурить Муниципальная охрана, заявил заместитель мэра по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

«У метро «Печерская» на ул. Генерала Алмазова, 14 на инспектора по парковке совершили жестокое нападение. Автомобиль Skoda Oktavia АС6241СІ противозаконно припарковался во второй полосе и остановил движение транспорта позади себя. Инспектор нес службу неподалеку и начал выполнять свою работу, но неожиданно получил удары по лицу, сломали нос. На место прибыла скорая и полиция», - написал он.

Чиновник отметил, что это не первое нападение на представителей мэрии Киева. «Инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня - как-то особенно жестко. Что мы? Мы, несмотря ни на что, продолжим наводить порядок в парковочном пространстве города. Правоохранителей призываем как можно скорее расследовать нападение», - добавил он.

 
ForUm

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