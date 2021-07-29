Киев пока не имеет планов получать средства за парковку во дворах домов от жителей. Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, Киевская городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

«Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК», – отметил Рахматуллин.

«Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как «скорых» и аварийных служб, так и жителям самих домов», - отметил начальник Инспекции по парковке.