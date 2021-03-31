Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор снова укусила человека, который не получил значительных травм, однако был осмотрен медиками.

Об инциденте сообщил во вторник американский телеканал CNN, передает Укринформ.

«Да, Мейджор укусил человека во время прогулки. Для предосторожности этот человек был осмотрен медицинской службой Белого дома, после чего он вернулся к работе», - отметил представитель первой леди США Майкл Лароса.

При этом уточняется, что инцидент произошел с работником Службы национальных парков.

Как пояснил Лароса, Мейджор «до сих пор адаптируется к своему новому окружению».

Напомним, Джо и Джилл Байден перевезли в Белый дом двух овчарок - Чемпа и Мейджора. В начале марта произошел инцидент, когда Мейджор укусил человека. После этого собак вывезли из Вашингтона и провели тренировку, однако уже на прошлой неделе их вернули обратно.