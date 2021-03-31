Переход на сезонную резину – важный вопрос, который автовладельцы решают два раза в год. Осенью нужно «переобувать» машину в зимние шины. А с наступлением тепла необходимо переходить на летний комплект. Его следует эксплуатировать при температуре не ниже +5 градусов. Однако с установкой не всё так однозначно. Прежде, чем поставить покрышки, нужно их купить, если старый комплект износился. При выборе нужно учитывать размер шин. Так, для многих легковых автомобилей подойдет летняя резина R15. Ее параметры:

внутренний диаметр – 15 дюймов;

ширина профиля – 195 мм;

высота профиля – 65% от ширины.

Также различают размеры R14 и 16. С выбором шин поможет определиться консультант в автомагазине. Однако когда устанавливать новый комплект, должен решить сам водитель.

Многие автовладельцы записываются на СТО на «смену обувки» в первых числах марта. Однако март часто подкидывает сюрпризы в виде заморозков. Езда в мороз на летних покрышках – не самая лучшая идея. Поэтому стоит повременить с установкой летних шин. Ведь заморозки могут прийти даже в апреле. Но и затягивать со сменой комплекта тоже не стоит. Это обусловлено текстурой зимней резины. На ней категорически запрещено ездить в теплую погоду. Когда столбик термометра ползет вверх, зимние шины начинают плавиться. Они очень быстро изнашиваются и после эксплуатации в теплое время года не подлежат ремонту.

О смене зимнего комплекта на летние покрышки стоит призадуматься в конце марта – начале апреля, когда установилась стабильная температура +10 градусов и выше. Не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды. Менять шины целесообразно, если синоптики не обещают заморозков. Таким образом, сезонная смена шин целиком зависит от погоды.

Почему нельзя ездить летом на зимней резине?

Запрет на использование не сезонных покрышек связан с текстурой материала их изготовления. Езда на шинах не по сезону опасна для всех участников дорожного движения. Это обусловлено тем, что покрышки предназначены для разных условий эксплуатации. Зимние шины изготавливаются из смеси каучука и полимеров, в состав которых входит кремний. Зимой такой состав обеспечивает хорошее сцепление с замершей дорогой и поверхностью, покрытой настом. Однако в теплую погоду материал становится чрезмерно мягким. Его сцепные свойства уменьшаются. В летних шинах меньше каучука. Она тверже зимней.

Покрышки различаются по рисунку протектора. В летних шинах он прорисован таким образом, чтобы отводить излишки влаги. Он позволяет машине нормально ехать по сухому асфальтированному покрытию. Зимние колеса лишены такой возможности. Они предназначены для отвода воды и грязи.