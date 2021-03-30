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30 марта народные депутаты поддержали вопрос внеочередных выборов городского головы Харькова.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Выборы назначены на воскресенье 31 октября 2021 года.

Напомним, 61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите, куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом.

Из-за отказа почек он находился на стопроцентном диализе — искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.

По итогам местных выборов 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги. Он занимал должность городского головы с 2010 года. Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
ForUm

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