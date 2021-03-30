Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в раздел V «Заключительные и переходные положения «Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» относительно приватизации объектов большой приватизации», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.
Закон направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.
Законом исключен из раздела V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» пункт 72, согласно которому «временно, на период установления Кабинетом Министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID- 19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся».
Проект Закона зарегистрирован под №4543.
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