также в разделеОбщество
Джангиров: В СБУ фактически сами признали, что деятельность «Украинского выбора» Медведчука была на благо украинцев 3
Экс-командира воинской части будут судить за взрывы боеприпасов под Мариуполем 8
Сообщено о подозрении двоим боевикам, которые пытали узников «Изоляции» 11
В полиции подтвердили: свастика на здании ОПУ появилась уже после акции по Стерненко 10
Жительница Кривого Рога торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19 8
СБУ разоблачила незаконное использование земель Минюста 8
Украина первой в мире легализовала электронные паспорта 21
Хомчак: Боевики в ОРДЛО постоянно умирают от передозировки 14
Укрзализныця договорилась на 10% повысить оклады железнодорожников 10
На участника акции под ОП составили админпротокол за фейковый орден 26
Украина заказала Франции высотные подъемники для пожарных авто, 90% отечественных – изношены 14
Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд 11
Львов продлил усиленный карантин до 12 апреля 13
Хомчак прокомментировал слухи о назначении Верещук министром обороны 40
В Минздраве озвучили ключевые факторы борьбы с COVID-19 26
СБУ провела новые обыски у представителей «Украинского выбора» 21
Украина поддержала заключение Международного договора о пандемии 22
В ОПЗЖ прокомментировали 20 новых обысков, проведенных СБУ и ОГП у членов партии и активистов «Украинского выбора» 16

Австрия выделила 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба

«Я благодарю австрийское правительство за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает населения районов, пострадавших от российской агрессии. Новый пакет финансовой помощи позволит уменьшить страдания людей. Это великая вещь. Спасибо», – написал он

Щерба также призвал украинские меди обратить внимание, что представляя этот пакет, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о «величайшей горячей точке европейского континента, о которой нельзя забывать», а не о «самой большой проблеме Европы».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги