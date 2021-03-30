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Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза, введенным в начале марта против высокопоставленных российских чиновников за заключение оппозиционера Алексея Навального.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится в декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС. - Ред.) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС (о санкциях. - Ред.)», - говорится в декларации.

Как отмечается, страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

«Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», - заявил Боррель.

В санкционном списке - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.

Санкции вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме.

Санкции впервые введены в рамках санкционного механизма ЕС о нарушении прав человека.
ForUm

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