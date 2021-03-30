также в разделеОбщество
Джангиров: В СБУ фактически сами признали, что деятельность «Украинского выбора» Медведчука была на благо украинцев 3
Экс-командира воинской части будут судить за взрывы боеприпасов под Мариуполем 8
Австрия выделила €1,5 миллиона на гуманитарные проекты для Донбасса 8
Сообщено о подозрении двоим боевикам, которые пытали узников «Изоляции» 11
В полиции подтвердили: свастика на здании ОПУ появилась уже после акции по Стерненко 10
Жительница Кривого Рога торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19 8
Украина первой в мире легализовала электронные паспорта 21
Хомчак: Боевики в ОРДЛО постоянно умирают от передозировки 14
Укрзализныця договорилась на 10% повысить оклады железнодорожников 10
На участника акции под ОП составили админпротокол за фейковый орден 26
Украина заказала Франции высотные подъемники для пожарных авто, 90% отечественных – изношены 14
Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд 11
Львов продлил усиленный карантин до 12 апреля 13
Хомчак прокомментировал слухи о назначении Верещук министром обороны 40
В Минздраве озвучили ключевые факторы борьбы с COVID-19 26
СБУ провела новые обыски у представителей «Украинского выбора» 21
Украина поддержала заключение Международного договора о пандемии 22
В ОПЗЖ прокомментировали 20 новых обысков, проведенных СБУ и ОГП у членов партии и активистов «Украинского выбора» 16

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам государственному бюджету нанесен ущерб почти 24 млн грн.

Земля противоправно использовалась чиновниками для выращивания сельскохозяйственных культур.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно по значительно заниженной стоимости.

Инициированная СБ Украины экспертиза подтвердила проведение сделки.

Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги