Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам государственному бюджету нанесен ущерб почти 24 млн грн.

Земля противоправно использовалась чиновниками для выращивания сельскохозяйственных культур.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно по значительно заниженной стоимости.

Инициированная СБ Украины экспертиза подтвердила проведение сделки.

Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжается досудебное следствие.