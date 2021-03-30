Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4355 «О внесении изменений в закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус». Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам.

Нацистскую символику на здание Офиса президента нанесли уже после окончания акции протеста против заключения Сергея Стерненко, правоохранители установили личность нарушителя.

На участника событий под Офисом президента Украины составлен административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград.

Верховная Рада приняла постановление «Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины».

В Украине по состоянию на 30 марта зафиксировано 10533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения сейчас справляется с нагрузкой.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украину терроризирует «британский» штамм коронавируса.

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении членов общественной организации «Украинский выбор». Сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков.