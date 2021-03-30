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На участника событий под Офисом президента Украины составлен административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград, заявили в полиции Винницкой области.

«Действия винничанина квалифицированы по ст. 186-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Орден изъят, его вместе с материалами дела направят в суд для принятия решения», - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что один из участников событий на Банковой, совершавший хулиганские действия, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию из Офиса президента о том, что указанный гражданин государственными наградами не награждался.

В результате на уроженца Винницкой области составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения.

Ранее ветеран АТО Влад Сорд (настоящее имя - Владислав Гранецкий-Стафийчук) в эфире телеканала «1+1» сообщил, что награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, показал награду и назвал номер удостоверения. Бывший куратор батальона «Кривбасс» Николай Колесник высказал подозрение, что награда фальшивая или чужая. Сорд предположил, что вручение ему ордена в 2014 году могло быть частью коррупционной схемы раздачи наград в Минобороны.

На следующий день депутат от фракции «Слуга народа» Владлен Неклюдов показал ответ Офиса президента на запрос, где указано, что Сорд государственных наград не имеет.  

Задержанный после громкой акции у Офиса президента Влад Сорд – ветеран и писатель, пишущий мистические истории о войне на Донбассе - «милитари-хоррор».

20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.
ForUm

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