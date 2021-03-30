Верховная Рада приняла постановление «Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента, постановлением поручено Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований:

- обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента;

- руководствуясь одним из основных принципов демократии - принципу политического равенства граждан перед законом, изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины на предмет организации и/или участия в реализации указанных событий любых политических партий Украины и/или связанных с ними лиц;

- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу Украины и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины;

- еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством Украины, предоставлять Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования.

Проект Постановления зарегистрирован под №5295.

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позже поврежденная в ходе акции дверь появилась в эфире телеканала «1+1».