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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4355 «О внесении изменений в закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

«Законом установлено, что граждане Украины могут использовать отражение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу)», - сообщили в парламенте.

Заключительными положениями предусмотрено, что закон вступает в силу 23 августа 2021, кроме пункта 2 настоящего раздела, который вступает в силу со дня опубликования настоящего Закона.

«Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи «Дии» больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима «без бумаги», это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться», - заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Законопроект также определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов.

Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении «Дия» в апреле 2020 года.  
ForUm

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