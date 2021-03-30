В Украине по состоянию на 30 марта зафиксировано 10533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2597 человек, летальных случаев – 286, выздоровели 3576 человек, осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50836, методом ИФА - 19130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26981).

За все время пандемии в Украине заболели 1662942 человека, выздоровели – 1307076, летальных исходов - 32 418, проведено 8058263 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

14433 человека привиты против COVID-19 за сутки 29 марта в Украине, из них получили 1 дозу - 14 432 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

212 898 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1422 случая / 1740 прививок;

Винницкая область - 426 случаев / 640 прививок;

Волынская область - 232 случая / 370 прививок;

Днепропетровская область - 464 случая / 1290 прививок;

Донецкая область - 503 случая / 580 прививок;

Житомирская область - 169 случаев / 700 прививок;

Закарпатская - 187 случаев / 440 прививок;

Запорожская область - 205 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 297 случаев / 415 прививок;

Киевская область - 934 случая / 550 прививок;

Кировоградская область - 59 случаев / 420 прививок;

Луганская область - 220 случаев / 330 прививок;

Львовская область - 961 случай / 728 прививок;

Николаевская область - 287 случаев / 330 прививок;

Одесская область - 721 случай / 310 прививок;

Полтавская область - 490 случаев / 840 прививок;

Ривненская область - 335 случаев / 520 прививок;

Сумская область - 215 случаев / 540 прививок;

Тернопольская область - 281 случай / 440 прививок;

Харьковская область - 762 случая / 380 прививок;

Херсонская область - 69 случаев / 350 прививок;

Хмельницкая область - 511 случаев / 430 прививок;

Черкасская область - 280 случаев / 800 прививок;

Черновицкая область - 286 случаев / 380 прививок;

Черниговская область - 217 случаев / 240 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.