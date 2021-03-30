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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «британский» штамм коронавируса терроризирует Украину.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«В результате мутации вируса и появлению новых опасных штаммов, в том числе и «британского», который сегодня фактически терроризирует нашу страну, на передний план выходит необходимость постковидной реабилитации», - заявил Степанов.

По словам министра, «британский» штамм коронавируса более заразен, более «молодой», с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. «Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний», - добавил Степанов.

В то же время, по словам министра, украинские врачи научились бороться даже против этого штамма.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта зафиксировано 10533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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