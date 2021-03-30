Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «британский» штамм коронавируса терроризирует Украину.
Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.
«В результате мутации вируса и появлению новых опасных штаммов, в том числе и «британского», который сегодня фактически терроризирует нашу страну, на передний план выходит необходимость постковидной реабилитации», - заявил Степанов.
По словам министра, «британский» штамм коронавируса более заразен, более «молодой», с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. «Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний», - добавил Степанов.
В то же время, по словам министра, украинские врачи научились бороться даже против этого штамма.
Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта зафиксировано 10533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время