Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения сейчас справляется с нагрузкой.



Об этом он сказал в эфире программы »Свобода слова», передает УНИАН.

«Мы имеем 11 областей сегодня в «красном» уровне. Приближаются новые области также в «красный» уровень. Стоит ли вводить общегосударственный карантин, жесткие противоэпидемические ограничения? Пока система здравоохранения справляется с нагрузкой», - рассказал Ляшко.

По его словам, проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях. Там создана комиссия, которая будет проверять соблюдение карантинных ограничений.

Ляшко отметил, что противоэпидемические ограничения нужно соблюдать локально.

«С цифрами 24 тысячи и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жесткие карантинные ограничения, пока система не будет приближаться к коллапсу», - подчеркнул он.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта зафиксировано 10533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.