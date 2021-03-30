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Израильские биологи выявили уникальный местный штамм коронавируса, который несет несинонимичную мутацию в S-белке — важнейшем элементе «короны».

Как передает Укринформ, отчет опубликован на портале препринтов medRxiv.

Сотрудники Еврейского университета в Иерусалиме и Министерства здравоохранения Израиля сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который возник в этой стране осенью прошлого года и имеет несинонимичную мутацию.

Штамм P681H не связан с более высокими показателями инфицирования и был нейтрализован сыворотками вакцинированных пациентов, уточнили ученые. Однако он уникален для Израиля.

«P681H встречается в образцах биожидкостей пациентов примерно в ноябре 2020 года. Эта мутация, предположительно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, но не делает его более стойким к антителам и не усиливает симптомы», — цитирует ученых Naked Science.

Фрагменты генома SARS-CoV-2 c мутацией P681H выявили с помощью полногеномного секвенирования в очистных сооружениях в девяти местах по всему Израилю. Образцы собирали один раз в месяц, с августа 2020 года по январь 2021-го.

Предположительно, P681H усиливает передачу вируса, однако на сегодня он не повлиял на рост заболеваемости COVID-19 и частоту госпитализаций. Биологи отмечают, что пока беспокоиться не стоит, тем не менее они продолжат наблюдать за дальнейшим распространением и накоплением мутаций в геноме этой разновидности.
ForUm

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