Мужская дорожная сумка https://24shopping.com.ua/sumki-i-aksessuary/muzhskie-sumki/dorojnaya-sumka/ – это незаменимый аксессуар для мужчины, чья жизнь наполнена поездками, путешествиями, командировками. И даже если случился тот самый, возможно даже единственный случай, когда понадобилась сумка для поездки, то ее тоже нужно правильно выбрать. У мужчин есть четкие требования к подобным изделиям. Это: прочные материалы, стильный внешний вид и вместительность. В идеале – компактные размеры, но тут уже зависит, как много вам нужно взять, и изобретения дизайнеров не всегда смогут удовлетворить ваши потребности.

В путешествия часто берут чемоданы. Однако, у них помимо несомненных преимуществ есть и явные минусы, главный из которых – габаритные размеры. Их приходится сдавать в багаж, а значит вам потребуется еще одна небольшая сумка для того, чтобы телефон, документы и деньги всегда были под рукой. Две сумки в поездку – это не круто. В таком случае, лучше использовать дорожную сумку, которая меньше по габаритам, но не уступает во вместительности средним чемоданам. При выполнении определенных условий, ее можно взять с собой, как ручную кладь в салон самолета. А при поездке на поезде, такая сумка удобно располагается в голове или внизу, у ног.

Спортивные сумки могут стать альтернативой специальным дорожным. Но, они будут не такими удобными, так как внутренние отделения и карманы продуманы для спортивного снаряжения. Там точно не будет защитных карманов для ноутбука или планшета.

Акценты при выборе дорожной сумки

Выбирая мужскую сумку для поездок, многие разрываются в решении, на что же обращать внимание изначально? Цвет, вместительность, а может качество материалов?

В первую очередь обращайте внимание на качество материалов. Ведь если фурнитура непрочная, если она сломается прямо посреди поездки, то цвет сумки уже не будет играть особого значения, так как все мысли будут заняты тем, как починить сломавшийся замок. Как приспособиться и дотянуть до следующего магазина с сумками или до гостиницы.

Далее, смотрим на объем. Предполагаемый объем вещей, которые нужно перевезти дает пищу для размышлений о возможном весе содержимого.

После определения ориентировочного веса, нужно смотреть на материал. Так как сумки из ткани способны выдержать только определенный вес. А вот сумки из кожи уже намного крепче и сохраняя компактность аксессуара смогут перенести в себе значительно больший вес.

Мужская дорожная сумка саквояж

Последние годы данный тип сумки вошел в моду и все чаще выбирается мужчинами, которые внимательно следят за стилем своего образа. Это сумка «High класса», зачастую изготовленная из натуральной кожи высшего качества. Наиболее популярна телячья кожа, но можно так же встретить и модели из кожи змеи или крокодила. Саквояж продается только в определенных расцветках. Это оттенки коричневого, серого и черного. Но, классикой считается саквояж песочного цвета.

Такой вид сумок очень функциональный, вместительный и удобный в использовании. Внутри есть отделы для одежды, для канцелярии, ноутбука и небольшие кармашки для разной мелочи. Сумка держит свою форму, многие модели укреплены плотным каркасом, что является дополнительным плюсом при перевозке хрупких предметов.