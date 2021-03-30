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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что на Донбассе постоянно присутствует 2–3 тыс. российских военных, которые занимаются контролем местных боевиков. Об этом он сказал в интервью изданию «Гордон».

Отвечая на вопрос, сколько россиян сейчас воюет на Донбассе, Хомчак отметил, что следует говорить именно о российских военных, поскольку Россия разными путями способствует тому, чтобы украинцы, проживающие на неподконтрольных территориях, принимали российское гражданство.

«Я их россиянами не называю. Для них даже тяжело найти определение – для тех людей, которые это сделали. Я не буду сейчас это определение формулировать», – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По его словам, число российских военных на Донбассе постоянно меняется. «Точно мы же не можем по головам посчитать. Это данные разведки. Цифра – от 2 тыс. до 3 тыс. Это постоянное присутствие кадровых военных Российской Федерации», – сказал Хомчак. 

В это число входят, по его словам, различного уровня командиры, инструкторы, офицеры, которые находятся на всех должностях, которые сегодня обеспечивают какую-то жизнедеятельность боевиков, принятие решений и контроль.

«Там серьезная проблема, мы знаем, с дисциплиной, с исполнением приказов. Поэтому присылают из Российской Федерации контролирующих, которые считают, проводят какой-то аудит, проверки – различные мероприятия проводят», – пояснил Хомчак.
ForUm

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