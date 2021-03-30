За прошедшие сутки, 29 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» возле Зайцево враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших военных нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на неподконтрольной территории.

Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

С наступлением благоприятных погодных условий оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево.

По состоянию на 7:00 30 марта обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.